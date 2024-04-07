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        Sinop'taki kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı

        Sinop'ta otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 23:56 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:56
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        Sinop'taki kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı
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        Sinop’ta otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası yaralandı.

        Ö.Ç’nin kullandığı 06 BDH 158 plakalı otomobil, Sinop-Gerze kara yolu Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan yola düşen 5 yaşındaki Y.E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ile eşi F.T.Ç. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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