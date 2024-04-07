Dikmen'de şehit polisler için mevlit okutuldu
Sinop'un Dikmen ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolasıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Sinop'un Dikmen ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolasıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Dikmen İlçe Emniyet Müdürlüğünce Merkez Camisi’nde mevlit programı düzenlendi.
Programda, şehit polisler için dua edilerek mevlit okundu. Programa ilçe protokolü, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
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