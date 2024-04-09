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        Sinop'ta refüje devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:57 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:57
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        Sinop'ta refüje devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Sinop-Boyabat kara yolunda Yağmur E. Ü'nün kullandığı 57 KL 264 plakalı otomobil, Daylı köyü mevkisinde refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Elif D. Y, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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