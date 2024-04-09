Sinop'ta refüje devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sevk edildi.

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