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        Sinop'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:14 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:14
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        Sinop'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        S.O'nun kullandığı 57 ABK 881 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu İncirpınarı köyü mevkisinde önce karşı yönden gelen R.K. idaresindeki 34 YB 353 plakalı otomobille, ardından aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 55 BCR 07 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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