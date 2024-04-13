Boyabat'ta su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'dan Boyabat yönüne seyir halindeki F.T'nin (29) kullandığı 74 DE 420 plakalı otomobil, Salar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.
Kazada otomobilde bulunan R.T. (23) yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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