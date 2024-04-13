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        Boyabat'ta su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:11
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        Boyabat'ta su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kastamonu'dan Boyabat yönüne seyir halindeki F.T'nin (29) kullandığı 74 DE 420 plakalı otomobil, Salar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

        Kazada otomobilde bulunan R.T. (23) yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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