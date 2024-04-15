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        Sinop'ta temizlik için çıktığı çatıdan düşüp öldü

        SİNOP'ta, temizlik yapmak için çıktığı çatıdan dengesini kaybedip düşen İbrahim Kol (46), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:20
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        Sinop'ta temizlik için çıktığı çatıdan düşüp öldü
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        SİNOP'ta, temizlik yapmak için çıktığı çatıdan dengesini kaybedip düşen İbrahim Kol (46), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak’ta meydana geldi. İbrahim Kol, temizlik yapmak için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından dengesini kaybedip beton zemine düştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği İbrahim Kol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kol'un cenazesi, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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