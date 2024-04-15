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        Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:08
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        Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.A'nın kullandığı 57 FF 815 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Acısu Kavşağı'nda Ç.E. idaresindeki 19 AEG 165 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar buradaki müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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