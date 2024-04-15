Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A'nın kullandığı 57 FF 815 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Acısu Kavşağı'nda Ç.E. idaresindeki 19 AEG 165 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar buradaki müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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