Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gövde köyü Korucuk mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 110 kişilik ekiple yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Beş hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.