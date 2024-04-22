Sinop'ta kuzey şeritli semenderi görüntülendi

Bu arada semenderlere ait görüntüler kurumun sosyal medya hesaplarından "Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın sevimli müdavimleri" notuyla paylaşıldı.

Türün yayılış gösterdiği Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'ndaki gölette kayda alınan semenderleri izleme çalışmaları mayıs ve haziran aylarında da sürdürülecek.

Kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda görülen "kuzey şeritli semender"ler izlemeye alındı.

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