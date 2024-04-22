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        Sinop'ta kuzey şeritli semenderi görüntülendi

        Sinop'ta, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda kuzey şeritli semenderi görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:54
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        Sinop'ta kuzey şeritli semenderi görüntülendi
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        Sinop'ta, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda kuzey şeritli semenderi görüntülendi.

        Kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda görülen "kuzey şeritli semender"ler izlemeye alındı.

        Türün yayılış gösterdiği Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'ndaki gölette kayda alınan semenderleri izleme çalışmaları mayıs ve haziran aylarında da sürdürülecek.

        Bu arada semenderlere ait görüntüler kurumun sosyal medya hesaplarından "Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın sevimli müdavimleri" notuyla paylaşıldı.

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