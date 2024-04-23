Sinop'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.B.G'nin kullandığı otomobil, ilçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.E'ye çarptı.
Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
H.E. buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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