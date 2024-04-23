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        Sinop'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:30
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        Sinop'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.B.G'nin kullandığı otomobil, ilçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.E'ye çarptı.

        Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        H.E. buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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