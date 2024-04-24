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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:58
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde arama yapıldı.

        Üzerinde 7,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Sinop Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kentin huzur ve güvenliği için görev başında ve vatandaşların yanındayız. 'Güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadele kararlılıkla sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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