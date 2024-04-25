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        Sinop'ta soğuk hava depolarından çıkarılan toriklerden lakerda yapımına başlandı

        Karadeniz'de balık avı sezonunda avlanarak soğuk hava depolarında muhafaza edilen torikler, Sinop'ta lakerda (tuzlu balık) olarak sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:41
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        Sinop'ta soğuk hava depolarından çıkarılan toriklerden lakerda yapımına başlandı
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        Karadeniz'de balık avı sezonunda avlanarak soğuk hava depolarında muhafaza edilen torikler, Sinop'ta lakerda (tuzlu balık) olarak sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

        Kentte sezonunda balıkçıklar tarafından avlanan toriklerin bir kısmı lakerdaya dönüştürülerek satılırken geri kalan bölümü de balığın az olduğu yaz aylarında satışa sunulmak üzere kavanozlarda saklanıyor.

        Dilim şeklinde kesildikten sonra ilikleri ve kılçıklarından ayrılan ve 10 gün tuzda bekletilen torikler kavanozlara konuluyor, ardından tekrar soğuk hava depolarında muhafaza altına alınıyor.

        Lakerdalar, Sinop'ta ve gelen talepler üzerine farklı kentlerde satışa sunuluyor.

        Kentte 30 yıldır lakerda yapan balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, 15 Nisan itibarıyla denizlerde gırgır ve trol ağlarıyla balık avlamanın yasaklandığını söyledi.

        Küçük teknelerle balık avcılığının devam ettiğine işaret eden Gündoğdu, "Hamsi bu sezon boldu, palamut az oldu. Torik oldu, palamudun büyüğü ama palamudu göremedik, palamut olmadı." dedi.

        15 Nisan öncesinde avlanan torikleri lakerda yapabilmek için soğuk hava depolarında muhafazaya aldıklarını anlatan Gündoğdu, "Şu an dolaplardan çıkardığımız balıkları dilimliyoruz. İliklerini ve kanları alıyoruz. Temiz suda dinlendirerek üç dört gün tuzladıktan sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Bu şekilde müşterilerimize hazırlıyoruz." diye konuştu.

        Gündoğdu, yasak nedeniyle balık azlığı yaşandığı dönemlerde vatandaşın lakerdaya olan ilgisinin arttığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Lakerdaya ilgi çok. Hele bu bizim festivalimiz bayağı bir yankı yaptı Türkiye genelinde. Dışarıdan müşterilerimiz arıyorlar, çok olmamakla birlikte bir iki kavanoz isteyen müşterilerimize hazırlayıp gönderiyoruz. Torik az olduğu için fiyatlar yüksek. İki kilogramlık kavanozları 1200 liradan satıyoruz. Ama balığın kendisi zaten 700-800 lira civarında. Biz de üzerine cüzi karımızı koyup müşterilerimize gönderiyoruz. Onların da gönüllerini alıyoruz. Çünkü her sene yaptığımız müşterilerimiz."

        - Palamut azlığı lakerda yapımını etkiledi

        Palamudun sezonunda az avlanmasının hem lakerda yapımını hem de fiyatları etkilediğini vurgulayan Gündoğdu, "Ben tek başıma çalışıyorum. Böyle işim bittikten sonra tek başıma yapıyorum. Öyle imalathane falan değil. Ben 300 kavanoz civarında balık sattım bu sene. Yirmi kavanoz, 30 kavanoz şeklinde yapıyorum. Toplu şekilde yaptığım yok. Palamudun azlığı etkiledi tabii. Yoksa diğer arkadaşlarım da yapıyor. Herkes evinde de yapar, dükkanlarında yaparlar satarlar. Ama balık az olduğu için biz balıkhane olarak bu kadar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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