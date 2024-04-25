Sinop'ta soğuk hava depolarından çıkarılan toriklerden lakerda yapımına başlandı

Karadeniz'de balık avı sezonunda avlanarak soğuk hava depolarında muhafaza edilen torikler, Sinop'ta lakerda (tuzlu balık) olarak sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Kentte sezonunda balıkçıklar tarafından avlanan toriklerin bir kısmı lakerdaya dönüştürülerek satılırken geri kalan bölümü de balığın az olduğu yaz aylarında satışa sunulmak üzere kavanozlarda saklanıyor.

Dilim şeklinde kesildikten sonra ilikleri ve kılçıklarından ayrılan ve 10 gün tuzda bekletilen torikler kavanozlara konuluyor, ardından tekrar soğuk hava depolarında muhafaza altına alınıyor.

Lakerdalar, Sinop'ta ve gelen talepler üzerine farklı kentlerde satışa sunuluyor.

Kentte 30 yıldır lakerda yapan balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, 15 Nisan itibarıyla denizlerde gırgır ve trol ağlarıyla balık avlamanın yasaklandığını söyledi.

Küçük teknelerle balık avcılığının devam ettiğine işaret eden Gündoğdu, "Hamsi bu sezon boldu, palamut az oldu. Torik oldu, palamudun büyüğü ama palamudu göremedik, palamut olmadı." dedi.

15 Nisan öncesinde avlanan torikleri lakerda yapabilmek için soğuk hava depolarında muhafazaya aldıklarını anlatan Gündoğdu, "Şu an dolaplardan çıkardığımız balıkları dilimliyoruz. İliklerini ve kanları alıyoruz. Temiz suda dinlendirerek üç dört gün tuzladıktan sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Bu şekilde müşterilerimize hazırlıyoruz." diye konuştu.