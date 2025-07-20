Sinop'ta orman yangınında 8 dönüm alan zarar gördü

Çam ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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