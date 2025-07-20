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        Sinop'ta orman yangınında 8 dönüm alan zarar gördü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 15:12 Güncelleme: 20.07.2025 - 15:12
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        Sinop'ta orman yangınında 8 dönüm alan zarar gördü
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çatpınar köyü Sakız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çam ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

        Yangında, ilk tespitlere göre 8 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin bölgede incelemede bulunuldu.

        Galeri
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        Galeri
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