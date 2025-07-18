Sinop Valisi Özarslan'dan vefat eden eski Sinop Valisi Karaömeroğlu için başsağlığı mesajı

Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Özarslan, "Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, yakınlarına ve mülki idare meslek camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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