Eski köy camisi lojmanını atölyeye çeviren kadınlar kilim üreterek gelir sağlıyor

RAMAZAN ÖZCAN - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, eski köy camisi lojmanında oluşturulan atölyede kilim üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor.



İlçenin Yazıcı köyünde yaşayan ve Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dokuma kursuna katılarak usta öğretici belgesi alan Fatma Yılmaz, bir süre sonra köyünde aynı alanda kurs açmaya karar verdi.



Köydeki diğer kadınlarla görüşen Yılmaz, olumlu yanıt üzerine köy muhtarlığından yer talep etti.



Köy muhtarının girişimleriyle eski cami lojmanını atölyeye çeviren Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezinden de dokuma makineleri temin etti.



Yılmaz'ın çabalarının ardından bir ay önce hizmete açılan atölyede eğitim alan 12 kadın kursiyer, bir yandan da kilim üreterek aile bütçelerine destek oluyor.



- "Kurslara devam ettikçe dokumaya ilgim arttı"





Fatma Yılmaz, AA muhabirine, açtıkları kursun hem kendisi hem de öğrencileri için yeni bir deneyim olduğunu söyledi.



Daha önce katıldığı kurslarda aldığı eğitim sayesinde dokumada belirli tecrübeye sahip olduğunu anlatan Yılmaz, "Anneannelerimizin yaptığı bir işti, onlardan görüyorduk ama bir gün bu işi yapacağımı hiç düşünmemiştim. Kurslara devam ettikçe dokumaya ilgim arttı. 'Neden ben de yapmayayım?' dedim. Çok şükür, bu yıl köyümüzde başladık." dedi.



Yılmaz, malzeme temininde İstanbul'da konfeksiyon sektöründe çalışan tanıdıklarından destek aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Köyümüzden İstanbul'da konfeksiyon sektöründe çalışanlar çok fazla. Oralardan temin ediyoruz. Köyümüzde genç nüfus var. Yani kalabalık bir köy diğer köylere oranla. Severek başladık, inşallah devamını getireceğiz. Benim de ilk denemem, öğrencilerimin hepsi anneanne ve babaannelerinde görmüş ama yeni tezgah modellerine alışık değiller. Hepsi öğrenme aşamasında."



Köyün ve ilçenin yöresel dokumalarını atölyede üreterek geleceğe taşımak istediklerini vurgulayan Yılmaz, kursiyer kadınların da bir hayli azimli olduklarını kaydetti.



- Ürün yelpazesinin genişletilmesi planlanıyor



Yılmaz, yavaş yavaş sipariş almaya başladıklarını, ilerleyen süreçte kilimin yanı sıra başka dokuma türleri yaparak ürün yelpazelerini genişleteceklerine işaret ederek, "Dokuma yaparken renkleri tezgahta yerleştirdikçe ortaya çıkan görüntü insana büyük mutluluk veriyor. Bir ressamın tablo yapması gibi. Nasıl bir şey ortaya çıkacak heyecanıyla dokuyoruz. Bu dokumaları inşallah günümüzün kullanım alanlarına da çevireceğiz. Çanta, cüzdan, araba koltuk örtüleri, dekoratif ürünler de yapacağız." ifadelerini kullandı.



