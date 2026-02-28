Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Eski köy camisi lojmanını atölyeye çeviren kadınlar kilim üreterek gelir sağlıyor

        RAMAZAN ÖZCAN - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, eski köy camisi lojmanında oluşturulan atölyede kilim üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Eski köy camisi lojmanını atölyeye çeviren kadınlar kilim üreterek gelir sağlıyor

        RAMAZAN ÖZCAN - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, eski köy camisi lojmanında oluşturulan atölyede kilim üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

        İlçenin Yazıcı köyünde yaşayan ve Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dokuma kursuna katılarak usta öğretici belgesi alan Fatma Yılmaz, bir süre sonra köyünde aynı alanda kurs açmaya karar verdi.

        Köydeki diğer kadınlarla görüşen Yılmaz, olumlu yanıt üzerine köy muhtarlığından yer talep etti.

        Köy muhtarının girişimleriyle eski cami lojmanını atölyeye çeviren Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezinden de dokuma makineleri temin etti.

        Yılmaz'ın çabalarının ardından bir ay önce hizmete açılan atölyede eğitim alan 12 kadın kursiyer, bir yandan da kilim üreterek aile bütçelerine destek oluyor.

        - "Kurslara devam ettikçe dokumaya ilgim arttı"


        Fatma Yılmaz, AA muhabirine, açtıkları kursun hem kendisi hem de öğrencileri için yeni bir deneyim olduğunu söyledi.

        Daha önce katıldığı kurslarda aldığı eğitim sayesinde dokumada belirli tecrübeye sahip olduğunu anlatan Yılmaz, "Anneannelerimizin yaptığı bir işti, onlardan görüyorduk ama bir gün bu işi yapacağımı hiç düşünmemiştim. Kurslara devam ettikçe dokumaya ilgim arttı. 'Neden ben de yapmayayım?' dedim. Çok şükür, bu yıl köyümüzde başladık." dedi.

        Yılmaz, malzeme temininde İstanbul'da konfeksiyon sektöründe çalışan tanıdıklarından destek aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Köyümüzden İstanbul'da konfeksiyon sektöründe çalışanlar çok fazla. Oralardan temin ediyoruz. Köyümüzde genç nüfus var. Yani kalabalık bir köy diğer köylere oranla. Severek başladık, inşallah devamını getireceğiz. Benim de ilk denemem, öğrencilerimin hepsi anneanne ve babaannelerinde görmüş ama yeni tezgah modellerine alışık değiller. Hepsi öğrenme aşamasında."

        Köyün ve ilçenin yöresel dokumalarını atölyede üreterek geleceğe taşımak istediklerini vurgulayan Yılmaz, kursiyer kadınların da bir hayli azimli olduklarını kaydetti.

        - Ürün yelpazesinin genişletilmesi planlanıyor

        Yılmaz, yavaş yavaş sipariş almaya başladıklarını, ilerleyen süreçte kilimin yanı sıra başka dokuma türleri yaparak ürün yelpazelerini genişleteceklerine işaret ederek, "Dokuma yaparken renkleri tezgahta yerleştirdikçe ortaya çıkan görüntü insana büyük mutluluk veriyor. Bir ressamın tablo yapması gibi. Nasıl bir şey ortaya çıkacak heyecanıyla dokuyoruz. Bu dokumaları inşallah günümüzün kullanım alanlarına da çevireceğiz. Çanta, cüzdan, araba koltuk örtüleri, dekoratif ürünler de yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde

        Benzer Haberler

        Sinop'u kar vurdu: 42 köy yolu kapalı
        Sinop'u kar vurdu: 42 köy yolu kapalı
        Sinop ve Samsun'da kar etkili oluyor
        Sinop ve Samsun'da kar etkili oluyor
        Erfelek'te Muhtarlar Toplantısı yapıldı
        Erfelek'te Muhtarlar Toplantısı yapıldı
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı ya...
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı ya...
        Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde görev değişim...
        Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde görev değişim...
        Türkeli'de bağımlılık farkındalığı
        Türkeli'de bağımlılık farkındalığı