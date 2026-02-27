Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop ve Samsun'da kar etkili oluyor

        Samsun ve Sinop'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop ve Samsun'da kar etkili oluyor

        Samsun ve Sinop'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.


        Sinop'ta sabah etkisini artıran kar nedeniyle Türkeli ve Ayancık ilçelerinin yüksek kesimlerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Zaman zaman ulaşımda aksama meydana gelen köy yollarında, ilçe özel idare ekiplerince kar küreme çalışması gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada ise kentte soğuk ve yağışlı havanın bir süre daha etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.

        Samsun'un Alaçam ilçesinde de yüksek kesimler, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kızlan Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erfelek'te Muhtarlar Toplantısı yapıldı
        Erfelek'te Muhtarlar Toplantısı yapıldı
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı ya...
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı ya...
        Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde görev değişim...
        Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde görev değişim...
        Türkeli'de bağımlılık farkındalığı
        Türkeli'de bağımlılık farkındalığı
        Ramazan'da Sağlıklı Helal Beslenme ve Oruç Paneli
        Ramazan'da Sağlıklı Helal Beslenme ve Oruç Paneli
        Sinop'ta öğrencilerden nefes kesen münazara
        Sinop'ta öğrencilerden nefes kesen münazara