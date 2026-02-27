Erfelek'te Muhtarlar Toplantısı yapıldı
Sinop'un Erfelek ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.
Erfelek Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız, Belediye Başkanı Mehmet Uzun, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.
İlçe genelinde sürdürülen tarım, yol, su, enerji, sağlık, eğitim, iletişim ve altyapı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, muhtarların talep ve önerileri de ele alındı.
Vali Mustafa Özarslan, toplantının ardından çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.