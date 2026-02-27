Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Canlı
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00'ya kadar motosikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00'ya kadar motosikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.


        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda 28 Şubat Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar elektrikli skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

        Ayrıca vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

