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        Trafik kazasında ölen eski Sinop Valisi Karaömeroğlu için başsağlığı mesajı

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Sinop Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:36
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        Trafik kazasında ölen eski Sinop Valisi Karaömeroğlu için başsağlığı mesajı
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        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Sinop Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

        Maviş, mesajında, acılarının büyük, kalplerinin buruk olduğunu belirtti.

        Karaömeroğlu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini aktaran Maviş, "Ayancık ve Türkeli'deki afetlerde omuz omuza mücadele vermiştik. Sinop Meydan Projesi başta olmak üzere pek çok çalışmada büyük emeği vardı. İnançlı ve çalışkandı. İyi bir devlet adamı ve iyi bir insandı. Allah'tan rahmet, kıymetli eşi ve evladına da acil şifalar, sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Karadeniz ise Karaömeroğlu'nun vefatının tüm Sinopluları derin üzüntüye boğduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Karaömeroğlu, Sinop'taki görevi süresinde halkla her zaman iç içe oldu. Sinop'umuza uzun yıllar hizmet eden, görev süresi boyunca halkımızla iç içe yönetim anlayışı sergileyen kıymetli Valimiz Erol Karaömeroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Sinop'un hafızasında iz bırakan çalışmaları ve mütevazı kişiliği, daima saygıyla anılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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