        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta drenaj kanalına devrilen pikabın sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde drenaj kanalına devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:58 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:58
        Boyabat'ta drenaj kanalına devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
        Sinop'un Boyabat ilçesinde drenaj kanalına devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.K'nin kullandığı 06 CAR 764 plakalı pikap, Karacaören köyü mevkisinde yol kenarındaki drenaj kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

