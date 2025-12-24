Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de üreticilere yem, gübre ve tohum desteği sağlandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde üreticilere yem, gübre ve tohum desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de üreticilere yem, gübre ve tohum desteği sağlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde üreticilere yem, gübre ve tohum desteği sağlandı.

        İlçede faaliyet gösteren Başsökü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Türkeri, gazetecilere, kooperatif çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Kooperatif olarak üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Türkeri, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın sağlanmasının üreticiler adına çok önem arz ettiğini dile getirdi.

        Kooperatif olarak yeni yıl öncesi üreticilere, yem, gübre ve tohum desteğinde bulunduklarını ifade eden Türkeri, şöyle konuştu:

        "Yeni yıla girerken çiftçimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Yem, gübre ve tohum desteğimizle üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, köyümüzde tarımsal üretimi güçlendirmek, çiftçimizin kazancını artırmak ve birlik içinde kalkınmayı sağlamak. Önümüzdeki dönemde de benzer desteklerimiz sürecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Mardin'in geleneksel tatları Sinop'ta tanıtıldı
        Mardin'in geleneksel tatları Sinop'ta tanıtıldı
        Boyabat'ta gençlik projeleri
        Boyabat'ta gençlik projeleri
        Sinop'ta halk sağlığı hizmetleri
        Sinop'ta halk sağlığı hizmetleri
        Gençler Sinop'u tanıyor
        Gençler Sinop'u tanıyor
        Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı
        Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı
        Türkeli'de Zimari Göleti temizlenecek
        Türkeli'de Zimari Göleti temizlenecek