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        Sinop'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Sinop'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:29 Güncelleme: 19.07.2025 - 22:29
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        Sinop'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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        Sinop’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, kent merkezi Kefevi Mahallesi’nde S. T. ile S.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, S.A. tarafından bıçaklanan S. T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan S. T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Zanlı S.A. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.

        Bu arada olayda yaşamını yitiren S. T. ‘nin Sinop Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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