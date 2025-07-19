Sinop'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Bu arada olayda yaşamını yitiren S. T. ‘nin Sinop Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ağır yaralanan S. T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Kefevi Mahallesi’nde S. T. ile S.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sinop’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

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