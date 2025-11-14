Sinop'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Sinop'un Ayancık ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
R.Ş.’nin kullandığı 57 EE 850 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çangal mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü R.Ş.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
R.Ş.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
