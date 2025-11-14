Habertürk
        Sinop'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Sinop'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Sinop'un Ayancık ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Giriş: 14.11.2025 - 17:59 Güncelleme: 14.11.2025 - 17:59
        Sinop'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Sinop’un Ayancık ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        R.Ş.’nin kullandığı 57 EE 850 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çangal mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü R.Ş.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        R.Ş.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

