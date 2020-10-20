Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah, yardım bekliyor



Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, geçen yıl tartıştığı eski kayınpederi tarafından tabancayla vurulup felç kalan Emrah Arslan (24), fizik tedavisine başlayabilmesi için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Sırtında 5 platinle yatağa bağımlı olarak yaşama tutunmaya çalışıp, ayağa kalkacağı günü hayal eden Arslan, "2 çocuğumun geleceği için tedavi olup, ayağa kalkmam gerekiyor. Hayat çok zor böyle" dedi.

Kentte, esnaf olan Emrah Arslan, 30 Aralık 2019´da, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi. Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Sadettin Çakar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Çakar, tabancayla ateş ederek Arslan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Arslan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Çakar, tutuklandı.

FELÇ KALDI

Hastanede yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından taburcu olan Arslan, gördüğü tedaviyle yaşama tutundu ancak belden aşağı felç kaldı. Erfelek ilçesinde ailesiyle yaşayan 2 çocuk babası Arslan, fizik tedavisine başlayabilmesi için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Geçirdiği ameliyatlarla sırtındaki 5 platinle yatağa bağımlı kalan Arslan, ayağa kalkıp, tekrar yürüyerek çocuklarına sarılacağı günü hayal ediyor.

'İNANCIM VAR, AYAĞA KALKACAĞIM'

Tedavisi için imkanının olmadığını belirten Emrah Arslan, "Bu olay sonrası felç kaldım. Göğsümden aşağısını hissetmiyorum. Ciğerlerim parçalanmış. Allaha şükür iyiyim; sadece yürüyemiyorum. Fizik tedaviye başlamam gerekiyor. İnternette araştırıyorum. Aslında mucizeye gerek yokmuş, düzelme ihtimalim varmış. Sırtımda 5 tane platin var. Ama sinir kısmında ne kadar hasar var onu bilmiyorum. Yüzde 95 engelli raporu verdiler. Benim inancım var; ayağa kalkacağım. Ama tedavi olmam gerekiyor. Olayın ardından işimin başında olmadığımdan dükkanı da kapatmak zorunda kaldık" dedi.

'BU HAYAT ÇOK ZOR BÖYLE'

Yatağa bağımlı kalmanın çok zor bir durum olduğunu belirten Arslan, "Annemin bir emekli maaşı var. Masraflarımızı bu maaşla çevirmeye çalışıyoruz. 2 çocuğumun geleceği için tedavi olup, ayağa kalkmak gerekiyor. Bu hayat çok zor böyle, yetkililerinden yardım eli bekliyorum. Ben yatalak bakıma muhtaç durumdayım. Çocuklarımın hayatı var, onlara hiçbir şey yapamayacağım diye üzülüyorum. Düzelmem lazım. Kendi çabamla ancak buraya kadar gelebildim. İleri gidemiyor, olduğum yerde duruyorum" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2020-10-20 09:08:28



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