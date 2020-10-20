Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah, yardım bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah, yardım bekliyor

DHA

Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah, yardım bekliyor


Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, geçen yıl tartıştığı eski kayınpederi tarafından tabancayla vurulup felç kalan Emrah Arslan (24), fizik tedavisine başlayabilmesi için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Sırtında 5 platinle yatağa bağımlı olarak yaşama tutunmaya çalışıp, ayağa kalkacağı günü hayal eden Arslan, "2 çocuğumun geleceği için tedavi olup, ayağa kalkmam gerekiyor. Hayat çok zor böyle" dedi.
Kentte, esnaf olan Emrah Arslan, 30 Aralık 2019´da, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi. Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Sadettin Çakar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Çakar, tabancayla ateş ederek Arslan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Arslan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken,  gözaltına alınan Çakar, tutuklandı.
FELÇ KALDI
Hastanede yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından taburcu olan Arslan, gördüğü tedaviyle yaşama tutundu ancak belden aşağı felç kaldı. Erfelek ilçesinde ailesiyle yaşayan 2 çocuk babası Arslan, fizik tedavisine başlayabilmesi için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Geçirdiği ameliyatlarla sırtındaki 5 platinle yatağa bağımlı kalan Arslan, ayağa kalkıp, tekrar yürüyerek çocuklarına sarılacağı günü hayal ediyor.
'İNANCIM VAR, AYAĞA KALKACAĞIM'
Tedavisi için imkanının olmadığını belirten Emrah Arslan, "Bu olay sonrası felç kaldım. Göğsümden aşağısını hissetmiyorum. Ciğerlerim parçalanmış. Allaha şükür iyiyim; sadece yürüyemiyorum. Fizik tedaviye başlamam gerekiyor. İnternette araştırıyorum. Aslında mucizeye gerek yokmuş, düzelme ihtimalim varmış. Sırtımda 5 tane platin var. Ama sinir kısmında ne kadar hasar var onu bilmiyorum. Yüzde 95 engelli raporu verdiler. Benim inancım var; ayağa kalkacağım. Ama tedavi olmam gerekiyor. Olayın ardından işimin başında olmadığımdan dükkanı da kapatmak zorunda kaldık" dedi.
'BU HAYAT ÇOK ZOR BÖYLE'
Yatağa bağımlı kalmanın çok zor bir durum olduğunu belirten Arslan, "Annemin bir emekli maaşı var. Masraflarımızı bu maaşla çevirmeye çalışıyoruz. 2 çocuğumun geleceği için tedavi olup, ayağa kalkmak gerekiyor. Bu hayat çok zor böyle, yetkililerinden yardım eli bekliyorum. Ben yatalak bakıma muhtaç durumdayım. Çocuklarımın hayatı var, onlara hiçbir şey yapamayacağım diye üzülüyorum. Düzelmem lazım. Kendi çabamla ancak buraya kadar gelebildim. İleri gidemiyor, olduğum yerde duruyorum" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2020-10-20 09:08:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli’de Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Türkeli’de Muhtarlar Günü kutlandı
Sinop’ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Sinop’ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Boyabat'ta Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Boyabat'ta Muhtarlar Günü kutlandı
Üniversiteden Boyabat'a destek
YEREL HABERLER Üniversiteden Boyabat'a destek
Ayhan: “Halkımıza hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Ayhan: “Halkımıza hizmet noktasında birlikte ...
Şifa kaynağı kuşburnu
YEREL HABERLER Şifa kaynağı kuşburnu
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
YEREL HABERLER Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X