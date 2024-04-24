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        Haberler Gündem Sinop'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Sinop'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta kablo ve inşaat malzemeleri hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:43
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        Sinop'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde enerji hattı kablosu ve inşaat malzemeleri çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) takibe alınan 2 şüpheli, bir inşaat alanında malzeme çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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