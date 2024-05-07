6. ALKAPTONÜRİ

Siyah idrar hastalığı olarak da bilinen alkaptonüri, vücutta homojentisik asit adı verilen bir kimyasalın birikmesiyle sonuçlanan ve dokuları koyu renklendiren kalıtsal bir hastalıktır. Biriken asit yüzünden kıkırdak, tendonlar, kemikler, tırnaklar, kulaklar ve kalp de dahil olmak üzere vücudun hemen hemen her bölgesinde koyu renge sebep olur ve çok çeşitli sorunlara neden olur. Dünya çapında 1 milyonda bir görülen bu hastalığın tedavisi yoktur.