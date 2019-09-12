2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 yendi. Çeyrek finalde Fransa'ya yenilerek hem şampiyonluk iddiasını hem de 13 yıllık yenilmezliğini kaybeden ABD, 7.'lik 8.'lik maçında Polonya - Çekya maçının kaybedeni ile oynayacak. ABD gibi çeyrek finalde Arjantin'e elenen Sırbistan ise 5.'lik maçında Polonya - Çekya eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Dongguan

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya),Jung Yu (Tayvan),Luis Castillo (İspanya)

Sırbistan: Bogdanovic 28, Nikola Jokic 9, Stefan Jokic 9, Lucic 15, Milutinov 7, Bjelica 8, Micic 10, Marjanovic 8, Simonovic

ABD: Barnes 22, Harris 4, Mitchell 9, Turner 10, Walker 18, Brown 4, Lopez 2, Middleton 16, Plumlee 2, White 2

1. periyot: 32-7

Devre: 44-40

3. periyot: 71-68