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YİNE KADINA ŞİDDET!

Ünlü tasarımcı, önceki gün yeni koleksiyonundaki çeşit çeşit çantayı Instagram'da paylaştı. Tasarımcının bazı takipçileri 3 bin 250 TL'lik çantaları pahalı buldu ve "Sizin gibi zenginlerin tek derdi şıklık. Ne de olsa hayat size güzel. Bir de çantayı pahalı bulanlara serzeniş ediyorsunuz" diye yorum yaptı. 47 yaşındaki başarılı tasarımcı, takipçisine verdiği ders niteliğindeki yanıtla da hem çocuk özlemini bir kez daha gözler önüne serdi hem de yürek burktu: