Şirketler evden çalışanları yalnız bırakmamalı

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Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin başında gelen evden çalışma konusunda şirketler ve çalışanlar hızlı bir adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyor. Evden çalışma anlayışı, çalışanlara mevcut işlerini yürütme süreçlerinde daha fazla esneklik tanımak gibi avantajlara sahip olsa da uzmanlar sürecin belirsizliği karşısında oluşabilecek stres ve endişeye de dikkat çekiyor.



Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, yayınladığı “COVID-19 Salgını: Çalışan Mutluluğunu Desteklemek” başlıklı raporla, fiziksel, kapsama alanı, çalışma uygulamaları, finansal ve duygusal olmak üzere beş başlık altında işverenlere çalışan sağlığı ve mutluluğunu tesis edecek önlem önerilerinde bulunuyor.



İçinde bulunulan olağanüstü durumda, çalışan sağlığı ve güvenliğinin tüm şirketlerde öncelik olması gerektiğinin altını çizen Aon Türkiye Sağlık ve Emeklilik Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, “Salgın devam ettikçe iş amaçlı seyahat, çalışma alanı protokolleri ve tesis güvenliğine yönelik prosedürler de evrilmeye devam edecektir. Bu yeni norma en iyi şekilde uyum sağlamanın yolu çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını gözetmekten geçiyor” diye konuştu.





DÜZENLİ EGZERSİZİ HATIRLATIN

Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin haftalık olarak en az 150 dakikalık orta yoğunlukta fiziksel aktivite gerçekleştirmesini öneriyor. Fiziksel aktivitenin CVD, tip 2 diyabet ve önlenebilir kanser türlerine yönelik riski azaltmak gibi pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Düzenli egzersiz yapmak, beden ve zihin sağlığını korumanın da önemli bir yolu olarak görülüyor. Aon'un paylaştığı raporda işverenlerin bu süreçte çalışanlara düzenli egzersizin faydalarını hatırlatmalarının önemine dikkat çekiliyor. Raporda fiziksel önlemler kapsamında işverenlere sunulan öneriler şöyle sıralanıyor:

Çalışanları fiziksel aktiviteye yönlendirecek online egzersizlerin paylaşımı

Çalışanlar arası iletişimi geliştirecek kurumsal bir sağlık aplikasyonunun devreye alınması

Çalışanlara uyku desteği sunacak dijital araçların paylaşımı

YALNIZLIK HİSSETMESİNLER

AB Bilim Merkezi tarafından yapılan bir çalışma yalnızlık hisseden insanların sağlıklarının kötüleşme eğiliminin arttığını, davranışsal performanslarının düştüğünü ve daha olumsuz görüşlere sahip olduğunu ortaya koyuyor. COVID-19 Salgını: Çalışan Mutluluğunu Desteklemek raporu işverenlerin, çalışanların kendilerini yalnız hissetmelerini önlemek için video teknolojisiyle sanal toplantılar düzenlemelerini ve bu dönemde sözel iletişimi öne çıkarmaları gerektiğini belirtiyor. İşverenlere kapsayıcılık alanında sunulan öneriler şöyle sıralanıyor:

Farklı yaş gruplarındaki ve hem engelli hem de bedensel engeli bulunmayan çalışanlara yönelik fiziksel sağlığı destekleyecek, sanal tabanlı kişisel eğitmen hizmeti sunulması

Bağımsız ve kişisel mahremiyeti ihlal etmeyen tavsiyelerle bu zorlu şartlarda çalışanlara destek sağlayacak çalışan destek programlarına erişim sağlanması

SAĞLIKLI BESLENME DE ÖNEMLİ

Aon'un Çalışan Düşünce Yapısı Araştırması 2020'ye göre, çalışanların yüzde 69'u işverenlerinin kendilerini iş yaşamı ve kişisel yaşam sorumlulukları arasındaki dengeye yönelik cesaretlendirmesini bekliyor. Çalışanların yüzde 31'i ise bu uygulamayı işverenleri ayrıştıran bir özellik olarak tanımlıyor. Aon'un yayınladığı raporda işverenlere, çalışanları fiziksel egzersiz yapma, düzenli mola verme, sağlıklı beslenme gibi konularda teşvik etmeleri öneriliyor. İşverenlere öneriler şöyle sıralanıyor:

Evden çalışanların ergonomik risk değerlendirmelerine destek olmak için mesleki bir sağlık hizmeti sağlayıcısının kullanılması

Fiziksel terapi egzersizine yönelik bir uygulama önerilmesi

Sağlıklı yemek servislerine abonelik sağlanması

FİNANSAL ENDİŞE BÜYÜK SORUN

Aon'un, finansal yaşamı yönetme kabiliyeti olarak tanımladığı finansal sağlık da koronavirüs salgını döneminde çalışan mutluluğunun tesis edilmesinde önemli bir yer tutuyor. İşverenlerin, çalışanların birbirinden farklı çalışma anlayışlarını benimsediği bu dönemde çalışanlarına iş-yaşam dengesini düzenleme ve tasarruf tavsiyelerinde bulunmaları öneriliyor. İşverenlere öneriler şöyle sıralanıyor:

Finansal sağlık konusunda farkındalık yaratan uygulamalara erişim sağlanması

Finansal sağlığa yönelik online oturumlar düzenlenmesi

İndirim fırsatlarının yer aldığı platformlara çalışanların erişiminin sağlanması

Danışmanlık şirketi Mind tarafından yapılan bir araştırmaya göre çalışanların neredeyse yarısı, mevcut mesleklerinde bir zihin sağlığı sorunu ile karşılaştıklarını belirtiyor. Zihinsel sağlığı en çok etkileyen faktörlerin başında ise finansal endişeler, uyku bozukluğu, iş güvencesine duyulan yoksunluk ve ilişkiler geliyor. COVID-19 salgınının çalışanlarda endişeyi artırdığı gözleniyor. Çalışanların zihinsel sağlıklarını korumaya yönelik öneriler şöyle sıralanıyor: