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        Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı

        ŞIRNAK'ta, sindirim sisteminde kanama teşhisi konulan 20 günlük Nadire A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:40
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        Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı
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        ŞIRNAK’ta, sindirim sisteminde kanama teşhisi konulan 20 günlük Nadire A., ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

        Silopi ilçesinde rahatsızlanan Nadire A., ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede, Nadire’nin, sindirim sisteminde kanama olduğu belirlenerek, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen Nadire A., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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