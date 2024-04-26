Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı

ŞIRNAK’ta, sindirim sisteminde kanama teşhisi konulan 20 günlük Nadire A., ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Silopi ilçesinde rahatsızlanan Nadire A., ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede, Nadire’nin, sindirim sisteminde kanama olduğu belirlenerek, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen Nadire A., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.