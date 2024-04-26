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        Şırnak'ta yasa dışı silah imalathanesi operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta yasa dışı silah imalatı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 18:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:41
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        Şırnak'ta yasa dışı silah imalathanesi operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta yasa dışı silah imalatı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre ile İdil Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda silah imalathanesinde 22 ruhsatsız av tüfeği, 136 av tüfeği mühimmatı, 1 uçaksavar mermisi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 6 şarjör, 40 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 makineli tabanca, 2 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 bin 200 kurusıkı tabanca mühimmatı, 1016 tabanca şarjörü, 218 tabanca kabzası, 16 tabanca yayı, 30 kabza pimi ve 70 silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

        Ekipler, aralarında suç örgütü liderinin de olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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