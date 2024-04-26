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        Şırnak'ta terör operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:27
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        Şırnak'ta terör operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, planlanan eylemlerin engellenmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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