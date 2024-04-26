Şırnak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

ŞIRNAK’ta silah imalatı ve kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İdil ve Cizre’de Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah imalatı ve kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak silah imalathanesi ortaya çıkarıldı, 22 ruhsatsız av tüfeği ile tüfeklere ait 136 mühimmat, 1 uçaksavar mermisi, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği ve tüfeklere ait 6 şarjör ile 40 mühimmat, 1 makineli tabanca, 2 tabanca ve tabancalara ait 4 bin 200 mühimmat, 4 kurusıkı tabanca ile 122 kurusıkı tabanca mühimmatı, bin 16 tabanca şarjörü, 218 tabanca kabzası, 16 tabanca yayı, 30 kabza pimi ve 70 silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.