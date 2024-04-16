GÜNCELLEME - Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Melek Soylu'nun cenazesi Uludere ilçesi Yeşilyuva Mahallesi Asri Mezarlığı'na, Ferhat Bilen'in cenazesi Şenoba beldesi Molla Yasin Mezarlığı'na, kuzen olan Abdulkerim ve Haşim Babat'ın cenazesi de beldenin Şeyh Molla Yusuf Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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