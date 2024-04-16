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        GÜNCELLEME - Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:17
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        GÜNCELLEME - Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

        Ferhat Bilen idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşilyuva Mahallesi'nde dereye düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri dereye düşen hafif ticari araçtan sürücünün yanı sıra araçtaki Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu'nu çıkardı.

        Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4'ü yaşamını yitirdi, Demircioğlu'nun tedavisi sürüyor.

        - 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

        Kazada, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Uludere Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Melek Soylu'nun cenazesi Uludere ilçesi Yeşilyuva Mahallesi Asri Mezarlığı'na, Ferhat Bilen'in cenazesi Şenoba beldesi Molla Yasin Mezarlığı'na, kuzen olan Abdulkerim ve Haşim Babat'ın cenazesi de beldenin Şeyh Molla Yusuf Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

        Hayatını kaybedenlerin yakınları cenazede ağıt yaktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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