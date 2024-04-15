Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 27 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 1,5 gram esrar, 2 uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 700 paket sigara, 30 elektronik sigara, 2 akıllı saat ve kablosuz kulaklık ile cep telefonu ele geçirildi.