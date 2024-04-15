Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şırnak'ta iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şırnak'ta iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunan Ramazan G. ve Mahmut B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan G. bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ramazan G. ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mahalle bekçisi olduğu öğrenilen Mahmut B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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