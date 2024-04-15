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        Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ta iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:12
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        Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunan Ramazan G. ve Mahmut B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan G. bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ramazan G. ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mahalle bekçisi olduğu öğrenilen Mahmut B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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