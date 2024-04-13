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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı

        ŞIRNAK'ta kamu görevlisi Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:55 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:00
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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı
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        ŞIRNAK’ta kamu görevlisi Z.Ç., yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedildi. Z.Ç., tedavisinin ardından açığa alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen kamu görevlisi Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar, Z.Ç.’yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtilirken, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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