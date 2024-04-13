Şırnak Valiliğinden kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin açıklama:

Şırnak Valiliği, kentte bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını, olaya karışan 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Orman kavşağında kamu görevlisi Z.Ç'nin, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedildiği belirtildi.

Yaralanan Z.Ç'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.