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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalas yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 22:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:34
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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalas yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Cizre-Nusaybin kara yolunun Çavuş köyü mevkisinde Berham Kurt yönetimindeki 27 P 3509 plakalı kalas yüklü tır devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceset, otopsi için hastaneye götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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