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        Şırnak'ta devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

        ŞIRNAK'ta kontrolden çıkarak devrilen kereste yüklü TIR'ın sürücüsü Berham Kurt, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 22:04 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:10
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        Şırnak'ta devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
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        ŞIRNAK’ta kontrolden çıkarak devrilen kereste yüklü TIR’ın sürücüsü Berham Kurt, hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. Berham Kurt idaresindeki 27 P 3509 plakalı kereste yüklü TIR, Çavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kabinde sıkışan Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Devrilen TIR yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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