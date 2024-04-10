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        Şırnak Valisi Atay güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:41
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        Şırnak Valisi Atay güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        23. Piyade Tümen Komutanlığı'na giden Atay, Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile görüştü.

        Vali Atay, daha sonra "Şehitlik Anıtı"na karanfil bırakarak, şehitler için dua etti.

        Atay, buradan İl Jandarma Komutanlığı'na geçti.

        İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut tarafından karşılanan Atay, terör operasyonlarında başarılı olan "Meteler Birliği"nin ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        Buradan İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile polislerin bayramını kutladı.

        Vali Atay, daha sonra Uludere kara yolu güvenlik noktasını ziyaret etti, buradaki polis ve mahalle bekçileriyle bayramlaştı.

        Güvenlik noktasından araçlarıyla geçen vatandaşların bayramını kutlayan Atay, yolculara şeker ve kolonya ikram etti.

        Şırnak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları da ziyaret eden Atay, hastaların bayramlarını kutlayarak, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Ziyaretlerde, Vali Atay'a, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

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