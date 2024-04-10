Şırnak Valisi Atay güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'na giden Atay, Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile görüştü.

Vali Atay, daha sonra "Şehitlik Anıtı"na karanfil bırakarak, şehitler için dua etti.

Atay, buradan İl Jandarma Komutanlığı'na geçti.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut tarafından karşılanan Atay, terör operasyonlarında başarılı olan "Meteler Birliği"nin ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.