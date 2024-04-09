Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:10 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 0,31 gram esrar, gümrük kaçağı 5 bin 454 paket sigara, 165 puro, 24 elektronik sigara, 15 termos, akıllı saat ve kablosuz kulaklık, 11 cep telefonu ile 4 kilogram çay ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edil...
        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edil...
        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri 15 gün süreyle 'geçici özel güven...
        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri 15 gün süreyle 'geçici özel güven...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Şırnak'ta 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı
        Şırnak'ta 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı
        BBP, Şırnak'ta ilk kez belediye kazandı; yeni başkan göreve başladı
        BBP, Şırnak'ta ilk kez belediye kazandı; yeni başkan göreve başladı
        Şırnak'ta Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak
        Şırnak'ta Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak