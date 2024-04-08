Şırnak'ta Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak

Şırnak Belediyesinin işlettiği resmi plakalı otobüsler, 10, 11 ve 12 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı.

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