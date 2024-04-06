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        Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı

        Şırnak Valiliği, yarın kentte öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:44
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        Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı
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        Şırnak Valiliği, yarın kentte öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        Bölgede gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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