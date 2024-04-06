Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı
Şırnak Valiliği, yarın kentte öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Şırnak Valiliği, yarın kentte öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bölgede gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.