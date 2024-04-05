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        Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi, Dicle Nehri'nde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:43
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        Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi, Dicle Nehri'nde bulundu.

        Konak Mahallesi'ndeki evinden 22 Mart'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Muhammed Bavli'yi bulmak için, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cizre Belediyesi, Diyarbakır ve Şırnak Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmasına bugün de devam edildi.

        Ekipler, Dicle Nehri'nin Silopi ilçesine bağlı Kavaközü köyü mevkisinde Bavli'nin cesedine ulaştı. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

        Cizre'de 22 Mart'ta kaybolan Muhammed Bavli'yi kendi imkanlarıyla bulamayan ailesi durumu yetkililere bildirmiş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmada Bavli'nin son olarak Dicle Nehri kenarında görüldüğünün belirlenmesi üzerine nehirde arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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