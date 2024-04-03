DEM Parti'den Cizre Belediye Başkanı seçilen Güler Yerbasan mazbatasını aldı
DEM Parti'den Cizre Belediye Başkanı seçilen Güler Yerbasan mazbatasını aldı.
DEM Parti'den Cizre Belediye Başkanı seçilen Güler Yerbasan mazbatasını aldı.
Yerbasan, bir grup partili ile Cizre Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulu Müdürü Şirin Keskin'den mazbatasını aldı.
Yerbasan, daha sonra belediye binasına geçerek görevine başladı.
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