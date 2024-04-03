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        DEM Parti'den Cizre Belediye Başkanı seçilen Güler Yerbasan mazbatasını aldı

        DEM Parti'den Cizre Belediye Başkanı seçilen Güler Yerbasan mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 20:17 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:17
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        DEM Parti'den Cizre Belediye Başkanı seçilen Güler Yerbasan mazbatasını aldı
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        DEM Parti'den Cizre Belediye Başkanı seçilen Güler Yerbasan mazbatasını aldı.

        Yerbasan, bir grup partili ile Cizre Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulu Müdürü Şirin Keskin'den mazbatasını aldı.

        Yerbasan, daha sonra belediye binasına geçerek görevine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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