Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı

        AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Şırnak Adliyesi'ne gelen Yarka, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Akbaş'tan mazbatasını aldı.

        Buradan partililerle Şırnak Belediyesine kadar yürüyen Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimde iyi bir sonuçla tekrar kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Herkese eşit hizmet anlayışıyla yollarına devam edeceklerini bildiren Yarka, şöyle konuştu:

        "Her zaman kanun, hukuk çerçevesinde konuşmalarımızı yapıyoruz. Pazar günü seçimler bitti. Dün itirazlar vardı. İtirazlar sonuçlandı. Bugün mazbatamızı aldık. Yeni projeler için hemen çalışmalara başlayacağız. Çeşitli projeleri uygulamaya koymak için milletvekili ve bakanlıklar nezdinde çeşitli görüşmeleri sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız hiç kuşku duymasın, müsterih olsunlar. Bize güvensinler, inansınlar. İnanın bizim Şırnak'tan başka bir derdimiz yok. Her şey Şırnak için diyoruz. Şırnak'ta yaşayan tüm insanlara hizmet bizim boynumuzun borcudur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni derin dondurucudan çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucudan çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi'...
        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi'...
        DEM Parti yürüyüşünde gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı
        DEM Parti yürüyüşünde gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
        Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı
        Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı
        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genci Dicle Nehri'nde arama çalışması sürüy...
        Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genci Dicle Nehri'nde arama çalışması sürüy...