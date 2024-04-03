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        Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 91 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:03
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        Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 91 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Hayat Korkmaz'a akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.

        Korkmaz, ileri tetkik ve tedavi için, tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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