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        Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

        Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:45 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:45
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        Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
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        Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

        Kentteki "bazı okullarda blok oy kullanıldığı" iddialarına ilişkin DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir grup partili toplandı.

        Burada izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubu, polis anons yaparak uyarıda bulundu.

        Uyarılara rağmen Ömer Kabak Meydanı'ndan İl Seçim Kurulu binasının bulunduğu bölgeye kadar yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti.

        Polise taş atan gruptan, aralarında DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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