Şırnak'ta kaybolan Muhammed, Dicle Nehri'nde aranıyor

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde 22 Mart'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Muhammed Bavli’nin (16), Dicle Nehri’ne atladığı ihtimali üzerine 21 kişilik ekiple arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Cizre ilçesinde ailesinin 22 Mart’ta kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammed Bavli’nin dün Dicle Nehri’ne atladığı bilgisi üzerine, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğü’nden 21 kişilik ekiple arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bot, insansız hava araçları ve termal kameralı dronlarla su üstü ve altında çalışmalarını sürdüren ekipler, Güzeller Karakolu mevkinden başlayarak İnci ve Silopi Yankale hudut hattı boyunca arama faaliyeti gerçekleştirdi. Muhammed’i arama çalışmaları sürüyor.