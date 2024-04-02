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        Şırnak'ta kaybolan Muhammed, Dicle Nehri'nde aranıyor

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 22 Mart'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Muhammed Bavli'nin (16), Dicle Nehri'ne atladığı ihtimali üzerine 21 kişilik ekiple arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:17 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:20
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        Şırnak'ta kaybolan Muhammed, Dicle Nehri'nde aranıyor
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde 22 Mart'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Muhammed Bavli’nin (16), Dicle Nehri’ne atladığı ihtimali üzerine 21 kişilik ekiple arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

        Cizre ilçesinde ailesinin 22 Mart’ta kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammed Bavli’nin dün Dicle Nehri’ne atladığı bilgisi üzerine, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğü’nden 21 kişilik ekiple arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bot, insansız hava araçları ve termal kameralı dronlarla su üstü ve altında çalışmalarını sürdüren ekipler, Güzeller Karakolu mevkinden başlayarak İnci ve Silopi Yankale hudut hattı boyunca arama faaliyeti gerçekleştirdi. Muhammed’i arama çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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